Политика

Ruposters.ruRuposters.ruУкраина огласила условие для сохранения поставок газа из России

27 ноября "Газпром" проиграл в Швеции апелляцию на прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража, который присудил Украине компенсацию в $2,56 млрд. Ruposters писал, что "Нафтогаз" захотел получить от России оплату долга путем прямых поставок газа.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

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Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

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Интерфакс02 декабря в 05:30

Киев связал прямые поставки газа из России с компенсациями по арбитражам

Известия02 декабря в 06:40

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RT на русском02 декабря в 05:45

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБК02 декабря в 07:15

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости02 декабря в 05:15
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Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре

Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов.
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Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

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В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

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Путин обвинил Болгарию в саботаже строительства «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин впервые публично раскритиковал руководство Болгарии за целенаправленное затягивание строительства "Турецкого потока" - газопровода, который должен обеспечить поставки российского газа на Балканы, в Турцию и страны Южной Европы.
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
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