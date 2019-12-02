27 ноября "Газпром" проиграл в Швеции апелляцию на прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража, который присудил Украине компенсацию в $2,56 млрд. Ruposters писал, что "Нафтогаз" захотел получить от России оплату долга путем прямых поставок газа.

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Транспорт «Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.

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