Политика

ИзвестияИзвестияУкраина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Украина разочарована принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованном на сайте ведомства 8 февраля.
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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

РИА Новости15:08

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

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На Украине остались недовольны решением Совета Европы

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Украина осталась разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

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Совет Европы разочаровал Украину

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Украина разочарована невозможностью применить новые санкции к России

Красная весна15:58

МИД Украины раскритиковал новую санкционную процедуру Совета Европы

ФАН18:45
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Происшествия

Власти Казахстана опровергают очереди на границе с Киргизией

REGNUM 07:11
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости 15:03
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК 13:50
Хоккей

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх

Сборная России по хоккею во втором матче шведского этапа Евротура уступила хозяевам турнира - 2:5.
Российская газета 13:41
Политика

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
РБК 15:30
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском вчера в 15:53
Происшествия

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек

ТАСС 19:36
Политика

Саакашвили объявил о создании политического штаба в Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал создание в Грузии собственного политического штаба, который "объединит оппозицию".
Sputnik Грузия 11:42
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
Футбол

«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию», команды забили семь голов

«Байер» победил дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru 14:23
Здоровье

Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм

Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:35
Экономика

Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России

Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России.
REGNUM 05 февраля в 20:41
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
РИА Новости 04:22
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС 19:40
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Армия и оружие

В США оценили новое вооружение МиГ-31

Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Военное дело 10:27
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru вчера в 03:12
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
News.ru 10:08
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс 16:15
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Кино

Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»

В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Культуромания 06 февраля в 05:35
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости 20:08
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru вчера в 05:31
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Экономика

Дерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ.
URA.Ru вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
NewInform 17:36
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости 15:55
Здоровье

Жители Уханя рассказали о жизни в условиях эпидемии коронавируса

МИА «Россия сегодня» и Медиакорпорация Китая спросили жителей Уханя о жизни в условиях эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 17:48
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