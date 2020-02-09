Политика
ИзвестияУкраина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Украина разочарована принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованном на сайте ведомства 8 февраля.
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Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Хоккей
Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх
Сборная России по хоккею во втором матче шведского этапа Евротура уступила хозяевам турнира - 2:5.
Политика
Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома
Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Политика
Саакашвили объявил о создании политического штаба в Грузии
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал создание в Грузии собственного политического штаба, который "объединит оппозицию".
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Футбол
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию», команды забили семь голов
«Байер» победил дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Экономика
Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России
Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
В США оценили новое вооружение МиГ-31
Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»
В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Экономика
Дерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Здоровье
Жители Уханя рассказали о жизни в условиях эпидемии коронавируса
МИА «Россия сегодня» и Медиакорпорация Китая спросили жителей Уханя о жизни в условиях эпидемии коронавируса 2019-nCoV.