Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина определила «гуманитарные» участки разведения войск в Донбассе

Украинские власти определили три дополнительных участка разведения войск в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский и глава немецкого правительства Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого оговорили ситуацию в Донбассе, в частности реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже, сообщается на сайте
 главы Украинского государства.
Российский Диалог08:42

Подробнее о событии

Зеленский сообщил Меркель о подготовке новых списков на обмен в Донбассе

РБК09:50

Украина определила «гуманитарные» участки разведения войск в Донбассе

Lenta.ru10:21

На Украине рассказали о подготовке нового списка для обмена пленными в Донбассе

ТК Звезда08:06

«Мы вам очень благодарны»: Зеленский отчитался перед Меркель по новому обмену пленными на Донбассе

Царьград08:18

Зеленский сообщил Меркель о подготовке новых списков на обмен

Московский Комсомолец08:14

Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе

Комсомольская правда08:23

Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными

РИА Новости07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.
Фергана 06:24
Политика

Путин подписал указ об отставке правительства РФ

15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст размещен на сайте Кремля.
Невские Новости 11:30
Общество

Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира

Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).
Коммерсантъ 08:21
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Происшествия

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Коммерсантъ вчера в 10:06
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru 12:02
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 06:38
Киберспорт

«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
REGNUM 09:35
Политика

В Совфеде оценили кандидатуру Мишустина на пост премьера

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Вечерняя Москва 12:36
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская газета 10:19
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Общество

Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Комсомольская правда 10:13
Футбол

Сегодня «Монако» сыграет против ПСЖ в чемпионате Франции

Напомним, встреча 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и ПСЖ пройдет в Монако 15 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
ГЛАС.RU 00:19
Политика

Как изменится политическая система России после послания Путина Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести изменения в Конституцию, чтобы они гарантировали приоритет суверенитета государства.
Вечерняя Москва 10:55
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta 09:08
Кино

Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

Евразия Daily 07:49
Футбол

«Краснодар» отдал Намли в аренду в клуб MLS

RT на русском 12:40
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Общество

Белоруссия урезала прокачку российской нефти

Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».
Lenta.ru 11:53
Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
Футбол

Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА

Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.
Бомбардир.ру 00:49
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное