с чего всё началось

Украинские власти определили три дополнительных участка разведения войск в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

Политика Путин подписал указ об отставке правительства РФ 15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст размещен на сайте Кремля.

Общество Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира Самой открытой для бизнеса страной назвали Люксембург (Россия на 73-м месте), лидером по динамичному развитию — Объединенные Арабские Эмираты (Россия на 12-м месте), а лучше всего, согласно рейтингу, быть гражданином Швеции (Россия на 39-м месте).

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Происшествия СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Происшествия Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.

Общество Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.

Футбол Сегодня «Монако» сыграет против ПСЖ в чемпионате Франции Напомним, встреча 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и ПСЖ пройдет в Монако 15 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Политика Как изменится политическая система России после послания Путина Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести изменения в Конституцию, чтобы они гарантировали приоритет суверенитета государства.

Здоровье В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.

Общество Белоруссия урезала прокачку российской нефти Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».

Политика Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.