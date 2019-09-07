Политика
РБКУкраина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на сайте президента Украины.
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Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
RT на русском 09:47
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве
В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.
Парламентская газета 04:34
Футбол
Украина разгромила Литву, Зинченко открыл счет
Спорт-Экспресс 13:54
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Армия и оружие
Сирийская армия разгромила позиции джихадистов в Идлибе
По имеющимся данным, правительственные войска нанесли артиллерийский удар по джихадистам в районе населенных пунктов Кафр Набаль и Хиш к западу от города Мааррет-эн-Нууман.
Новостной фронт 08:50
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя» с разгромной победы
Полузащитник клуба «Знамя» Александр Самедов дебютировал за свою новую команду, сообщает федерация футбола Московской Области.
Спорт-Экспресс 13:08
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Футбол
Манчини прокомментировал инцидент между Бонуччи и форвардом «Сочи»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предупредил капитана команды защитника Леонардо Бонуччи после инцидента, который произошел в матче отборочного раунда Евро-2020 с Арменией (3:1).
Матч ТВ 12:56
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Здоровье
Названы основные особенности средневековой европейской диеты
Специалист назвал основные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.
Дни24 07:47
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Армия и оружие
В США провели пуск баллистических ракет Trident II
В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
Военное дело 01:31
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Фигурное катание
Алина Загитова выступит под четвёртым номером на контрольных прокатах
АиФ Удмуртия 08:42
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26