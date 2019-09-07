Политика

РБКРБКУкраина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на сайте президента Украины.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Офис Зеленского опубликовал список граждан, прибывших на Украину в рамках обмена

ТАСС07:14

Режиссер Олег Сенцов и украинские моряки вернулись на родину. Списки обмененных заключенных

Новая газета08:41

Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

РБК07:17

Украина опубликовала список вернувшихся из России граждан

Телеканал 360°07:39

Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

Известия08:59

Опубликован список граждан, которыми обменялись Россия и Украина

Znak.com09:45

На Украину в рамках обмена прилетели Сенцов, Гриб и моряки

Парламентская газета07:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика

Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Футбол

Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии.
Чемпионат 10:53
Экономика

Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете

Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК 12:31
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Космос

Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса

Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Финансы

Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Авто

Компания Porsche увеличила свою долю в Rimac

Porsche уже имеет 10% акций в хорватской компании Rimac Automobili с июня 2018 года и только что приобрела еще 5,5% в попытке укрепить свое партнерство.
SpeedMe 03:35
Космос

Спутник NASA заснял галактический феномен

Sibnet Новости 09:49
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Футбол

Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова в команду "Ахмат".
РИА Новости 10:53
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Автоспорт

Хюлкенберг, Сайнс и Стролл вызваны к стюардам

F1news.ru 12:48
Теннис

Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика

В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон года

Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии на встрече с Додоном

РЕН ТВ 11:01
Политика

Самолет с освобожденными россиянами вылетел из Киева в Москву

ПолитРоссия 05:19
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Политика

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»

На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47
Кино

Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное