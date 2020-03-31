Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина ослабит карантин ради спасения экономики

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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.
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Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Недвижимость

Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров

Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.
РБК 02:06
Общество

В Приамурье автопарк правительства передали медикам и волонтерам

Автопарк правительства Приамурья по поручению губернатора Василия Орлова передан в распоряжение больниц и волонтеров, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:11
Энергетика

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Телеканал 360° вчера в 23:00
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Наука

В УрФУ откроется лаборатория для изучения органической материи в условиях космоса

В 2020 г. в Уральском федеральном университете откроется новая лаборатория астрохимических исследований, которая позволит изучать органические молекулы в условиях космоса.
Накануне.Ru 02:23
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Известия вчера в 16:13
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС вчера в 11:36
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Экономика

«Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора

Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».
Коммерсантъ 02:14
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Происшествия

В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
RT на русском вчера в 13:58
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:30
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Политика

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 15:04
Экономика

Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.
Сибирские Новости 28 марта в 03:47
Общество

С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Городские известия (г. Курск) вчера в 06:01
Происшествия

В Казахстане второй человек умер от коронавируса

Второй пациент в Казахстане скончался от коронавируса, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы республики Сауле Кисикова.
РИА Новости 02:12
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Денис Анатольевич Шмыгаль
Украинский политик
Украинский государственный служащий, председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года, премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года.
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