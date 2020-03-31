Политика
Lenta.ruУкраина ослабит карантин ради спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.
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Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Недвижимость
Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров
Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.
Общество
В Приамурье автопарк правительства передали медикам и волонтерам
Автопарк правительства Приамурья по поручению губернатора Василия Орлова передан в распоряжение больниц и волонтеров, сообщает правительство региона.
Энергетика
Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены
Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Наука
В УрФУ откроется лаборатория для изучения органической материи в условиях космоса
В 2020 г. в Уральском федеральном университете откроется новая лаборатория астрохимических исследований, которая позволит изучать органические молекулы в условиях космоса.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи
Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Экономика
«Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора
Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером
Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Общество
Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом
Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
Политика
Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
Экономика
Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.
Общество
С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Происшествия
В Казахстане второй человек умер от коронавируса
Второй пациент в Казахстане скончался от коронавируса, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы республики Сауле Кисикова.