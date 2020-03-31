Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Недвижимость Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Экономика «Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Экономика Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности перенесен на 6 апреля Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в налоговые органы переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.

Общество С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».