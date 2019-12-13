с чего всё началось

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Авто Компания Kia запатентовала новый фирменный логотип Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.

Экономика Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Футбол ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

Политика Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Политика Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом Телеведущий Владимир Соловьев назвал пустым трепом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты могут приезжать на территорию страны.

Авто Обновленная Kia Optima появилась у дилеров Компания KIA буквально несколько недель назад презентовала обновленный седан KIA K5, который для европейского рынка поставляется под названием Optima.