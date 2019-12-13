Политика
Российская газетаПереговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
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Обновление Windows привело к бесконечной ошибке у пользователей
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
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Политика
Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx
Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
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Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Политика
Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом
Телеведущий Владимир Соловьев назвал пустым трепом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты могут приезжать на территорию страны.
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Обновленная Kia Optima появилась у дилеров
Компания KIA буквально несколько недель назад презентовала обновленный седан KIA K5, который для европейского рынка поставляется под названием Optima.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.
Футбол
Милнер продлил контракт с «Ливерпулем»
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован
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«После докладов министров жить не хочется», — заявил глава государства.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии
Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.
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Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
Футбол
Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Спорт
Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского
Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.