Политика
Комсомольская правдаГрызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными
Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об итогах заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил полпред РФ Борис Грызлов.
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Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену удерживаемыми лицами
Известиявчера в 14:50
Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР
Интерфаксвчера в 14:19
Киев заявил о готовности обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех»
Газета.Ruвчера в 16:10
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Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Автоспорт
Победитель «Дакара» отреагировал на отказ Квята вставать на колено
Lenta.ru 06 июля в 10:39
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
Общество
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов
Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Культура
Новое реалити-шоу The Sims Spark’d выйдет этим летом
С середины июля в эфир начнет выходить The Sims Spark'd, где его участники будут сражаться за приз, который может достигнуть суммы в 100 тыс. долларов.
Народные новости вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
Елизавета Иванцив, выступающая под творческим псевдонимом Ёлка, стала самым популярным артистом десятилетия по версии портала TopHit.
News.ru 07 июля в 21:32
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 3 июля, сократились на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service вчера в 10:41
Армия и оружие
Спутники обнаружили действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном
Московский Комсомолец вчера в 20:07
Наука
Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз
ToDay News Ufa вчера в 13:02
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
Футбол
Сергей Семак: «Очень важная победа. Не могли испортить себе праздник»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1). Питерцы вышли на игру в ранге чемпиона страны, а после встречи получили кубок и золотые медали.
Спорт-Экспресс вчера в 13:51
Происшествия
Самолет на Курилах совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП
При развороте воздушное судно съехало за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил в четверг ТАСС представитель мэрии Южно-Курильского района.
ТАСС вчера в 21:07
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Кино
Джуд Лоу сыграет злодея в ремейке «Питера Пэна»
Вечерняя Москва вчера в 07:39
Футбол
Роман Павлюченко занял 7-е место в рейтинге лучших нападающих «Тоттенхэма»
Чемпионат вчера в 23:29
Армия и оружие
Для российских ВКС построят новый летающий радар
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
Гаджеты
Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti
Игромания.ру 07 июля в 12:09