с чего всё началось

Ранее экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина приняла политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии

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Общество Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.

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Происшествия Трое подростков утонули в Брянской области Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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Экономика Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).