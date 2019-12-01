с чего всё началось

Ранее экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина приняла политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии

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