Общество
Экономика сегодняУкраина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии
Ранее экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина приняла политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
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с чего всё началось
В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде» один из участников рынка.Коммерсантъвчера в 13:59
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Фильм «Дылда» занял 21-е место в списке, опередив картину «Джокер» Тодда Филлипса.
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В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
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