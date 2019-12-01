Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняУкраина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии

Ранее экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина приняла политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
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с чего всё началось
В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде
» один из участников рынка.
Коммерсантъвчера в 13:59

Подробнее о событии

Украина перестала закупать электроэнергию в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 19:02

Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии

Взгляд.рувчера в 12:08

СМИ узнали о прекращении Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии

Коммерсантъвчера в 13:59

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Интерфаксвчера в 14:13

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

News.ruвчера в 11:49

СМИ сообщили об остановке Украиной покупки электричества у Белоруссии

Известиявчера в 11:06

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Газета.Ruвчера в 10:23
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Названа стоимость создания нового российского авианосца

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ТАСС 02:11
Политика

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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Политика

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РИА Новости вчера в 12:14
Футбол

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Газета.Ru 04:22
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Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Общество

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РИА Новости 04:18
Происшествия

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Политика

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В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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