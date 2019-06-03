Политика
Вести.RuКиев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам председателя комитета Рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко, такое решение принято из-за "нарушения ПАСЕ собственных принципов и игнорирования интересов Украины".
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Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.
— Богдан Яременко, украинский дипломатТелеканал 360° 04:36
с чего всё началось
«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,— написал господин Яременко в своем Facebook.Коммерсантъ05:19
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