с чего всё началось

Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.

Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам председателя комитета Рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко, такое решение принято из-за "нарушения ПАСЕ собственных принципов и игнорирования интересов Украины".

Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ

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