Политика
Газета.RuУкраина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.
— Богдан Яременко, украинский дипломатТелеканал 360° 04:36
с чего всё началось
«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», — написал он в Facebook.RT на русском04:53
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