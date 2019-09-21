с чего всё началось

Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

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