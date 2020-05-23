Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство.

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

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