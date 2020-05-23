Политика
РБКУкраина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство.
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Армия и оружие
Каратели на Донбассе несут потери в живой силе и технике
Получая координаты целей, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать геноцид народа Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 20:00
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Политика
75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер
Газета.Ru 04:07
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Космос
Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса
Отечественные специалисты заметили существенное очищение городской атмосферы в связи с приостановкой работы промышленных предприятий.
SM News вчера в 07:53
Общество
До 20% жителей Москвы могли перенести коронавирус
Как в свою очередь уточнил глава департамента Алексей Хрипун, из более чем 50 тысяч человек, проверенных на наличие антител к коронавирусу, иммунитет формируется примерно у каждого восьмого.
Эхо Москвы 04:31
Футбол
«Хоффенхайм» уверенно победит «Падерборн» в 27-м туре Бундеслиги
Матч 27-го тура Бундеслиги «Падерборн» - «Хоффенхайм» состоится сегодня 23 мая на стадионе «Бентелер Арена» в Падерборне и начнется в 16:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:55
Общество
Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана
Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
СургутИнформТВ вчера в 12:34
Футбол
Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
Футбол
Российский клуб интересуется защитником из Серии А
Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Хоккей
Еронко обозначил свою задачу в «Авангарде»
Игорь Еронко признался, что должен подготовить целую плеяду молодых хоккеистов для выступления за главную команду «Авангарда».
ГЛАС.RU 05:37
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Происшествия
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Российская газета 05:04
Общество
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан вчера в 09:51
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия
На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
На поминках в Ленинградской области между родственниками произошел конфликт из-за наследства, во время которого 58-летний мужчина выстрелил в другого присутствующего из ружья.
РБК 05:50
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12