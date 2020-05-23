Политика

РБКРБКУкраина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство.
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Украина, Великобритания, США и Эстония проигнорировали встречу СБ ООН по Крыму

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В Крыму оценили отказ Украины участвовать в заседании СБ ООН

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Армия и оружие

Каратели на Донбассе несут потери в живой силе и технике

Получая координаты целей, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать геноцид народа Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 20:00
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Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
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Сергей Шнуров посвятил новый стих «райской самоизоляции»

Дни24 02:34
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75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер

Газета.Ru 04:07
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Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград

В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
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Происшествия

В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Космос

Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса

Отечественные специалисты заметили существенное очищение городской атмосферы в связи с приостановкой работы промышленных предприятий.
SM News вчера в 07:53
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Общество

До 20% жителей Москвы могли перенести коронавирус

Как в свою очередь уточнил глава департамента Алексей Хрипун, из более чем 50 тысяч человек, проверенных на наличие антител к коронавирусу, иммунитет формируется примерно у каждого восьмого.
Эхо Москвы 04:31
Футбол

«Хоффенхайм» уверенно победит «Падерборн» в 27-м туре Бундеслиги

Матч 27-го тура Бундеслиги «Падерборн» - «Хоффенхайм» состоится сегодня 23 мая на стадионе «Бентелер Арена» в Падерборне и начнется в 16:30 по московскому времени.
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Общество

Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана

Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
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Футбол

Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью

Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
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Футбол

Российский клуб интересуется защитником из Серии А

Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Хоккей

Еронко обозначил свою задачу в «Авангарде»

Игорь Еронко признался, что должен подготовить целую плеяду молодых хоккеистов для выступления за главную команду «Авангарда».
ГЛАС.RU 05:37
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
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Происшествия

До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана

Российская газета 05:04
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Общество

Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске

РГВК Дагестан вчера в 09:51
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Общество

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
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Происшествия

На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

На поминках в Ленинградской области между родственниками произошел конфликт из-за наследства, во время которого 58-летний мужчина выстрелил в другого присутствующего из ружья.
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
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Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
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Общество

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

REGNUM 05:35
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
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