с чего всё началось

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

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Шоу-бизнес Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.

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Происшествия Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Футбол ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене» Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.

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Происшествия AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.

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Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.

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Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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