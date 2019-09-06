с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

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