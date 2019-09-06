с чего всё началось

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

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Происшествия Памфилова описала напавшего на нее мужчину Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова описала внешность напавшего на нее злоумышленника.

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52 США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.

Политика Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.

Политика Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о дате обмена заключенными между РФ и Украиной.

Общество Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Кино Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выйдет в широкий прокат в США Фильм выйдет на экраны 20 января 2020 после того, как будет показан на кинофестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Транспорт МВД предложило изменить правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

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Кино В США умерла актриса Кэрол Линли Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

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Теннис Медведев бьется с Димитровым за финал US Open. Онлайн Сегодня Даниил Медведев проведет пока главный матч в карьере – в полуфинале US Open зарубится с Григором Димитровым.

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Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

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