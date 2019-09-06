Политика
ИзвестияУкраина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.
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с чего всё началось
"Состоянием на 16.45 (совпадает с мск – ред.) 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБ Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц участвующих в обмене", - сказал Рыбин в видеообращении под названием "Обмен под угрозой срыва", опубликованном на его странице в Facebook.РИА Новости11:30
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RuNews24.ru 07:10
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Хоккей
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«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
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Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
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Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
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Армия и оружие
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ИнфоСМИ 11:37
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Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
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В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
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