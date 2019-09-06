Политика

ИзвестияИзвестияУкраина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.
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"Состоянием на 16.45 (совпадает с мск – ред.) 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБ Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц участвующих в обмене", - сказал Рыбин в видеообращении под названием "Обмен под угрозой срыва", опубликованном на его странице в Facebook
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