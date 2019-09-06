с чего всё началось

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово» Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.

Политика Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.

Происшествия В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП В Британском городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом 6 сентября сообщило издание DailyMail.

Политика Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.

Наука Физики сложили оригами из графеновых наноостровков Китайские и американские ученые разработали способ контролируемого складывания и разворачивания графеновых наноостровков.

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Теннис Медведев прокомментировал выход в финал US Open Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Футбол Кокорин рассказал о своем физическом состоянии Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.

Здоровье В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.

Хоккей Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга» Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Энергетика Китай нарастил импорт нефти из России на 15% в первом полугодии В первом полугодии текущего года импорт Китаем нефти из России вырос на 15%, до 37,7 млн тонн.

Баскетбол Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.

Космос Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Футбол Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше» Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.

Общество В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.