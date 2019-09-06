с чего всё началось

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Здоровье Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Происшествия Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.

Единоборства Абдурахимов оценил шансы Нурмагомедова на победу в бое с Порье Поединок Нурмагомедов – Порье состоится в Абу-Даби 7 сентября, этот бой возглавит турнир UFC 242.

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Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Экономика Самарцы начали выходить на пенсию досрочно благодаря стажу В 2019 году в Самарской области 103 человека вышли на пенсию досрочно в связи с большим трудовым стажем - 57 мужчин и 46 женщин.

Политика Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".

Наука Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.

Технологии Telegram разрешил полностью скрывать номера телефонов Разработчики Telegram расширили настройки приватности, разрешив пользователям полностью скрывать свои номера телефонов.

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Происшествия В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.

Хоккей СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту» Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.

Шоу-бизнес Валерия потеряла ребенка от Пригожина Певица Валерия рассказала, что в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным пережила выкидыш.

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Происшествия Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.

Футбол Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.