Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера". Это произошло в ходе встречи контактной группы в Минске, сообщает "Интерфакс". Делегация мотивировала это тем, что документ не предусмотрен Минскими соглашениями.

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