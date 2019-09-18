Политика
РЕН ТВУкраина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера". Это произошло в ходе встречи контактной группы в Минске, сообщает "Интерфакс". Делегация мотивировала это тем, что документ не предусмотрен Минскими соглашениями.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
Газета.Ru 10:47
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском вчера в 15:29
Политика
Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 11:53
Общество
Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ
Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
Ридус 10:34
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Сердце-магнит: эти 2 знака зодиака просто притягивают противоположный пол
Тельцы просто не представляет своей жизни без любви, из-за того, что ими управляет Венера.
Московский Комсомолец 16 сентября в 22:30
Авто
Внедорожник Mercedes-Maybach получит свой особый аромат
Будущий Mercedes-Maybach GLS также получит свой собственный аромат, в котором основой композицией станет травяная нота.
Тарантас Ньюс вчера в 04:00
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Футбол
ФК «Ростов» хочет оплатить аренду «Мордовия-Арены» на Кубке России
Rostov gazeta 06:54
Хоккей
«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов.
Спорт-Экспресс 11:00
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Космос
«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем
Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Известия 11:51
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21