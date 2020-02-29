Политика
Газета.RuУкраина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24". Видеозапись опубликована на канале в Youtube. Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко.
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Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Политика
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину оставить Дамаск «один на один» с Анкарой.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.
Происшествия
На складе овощебазы в Наро-Фоминске произошёл пожар
На складе овощебазы в городе Наро-Фоминске Московской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кино
Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер
Происшествия
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Игры
Mundfish выпустила последний тизер Atomic Heart в разрешении 4K и высоком качестве
Разработчики из московской студии Mundfish в описании к видео предупредили, что игра, создаваемая на движке Unreal Engine, всё ещё находится в стадии разработки: запечатлённое в трейлере качество не отражает финальную игру, а все игровые элементы могут быть изменены.
Космос
На Марсе впервые обнаружили сейсмическую активность
Автоматическая межпланетная станция InSight, которая работает на поверхности Марса с конца 2018 года, уже передала в NASA много новой полезной информации о Красной планете.
Авто
Названы главные новинки авторынка России весной 2020 года
Весной текущего года в России ждут серьезное пополнение и обновление ассортимента продаваемых машин.
Авто
Чехи превратили УАЗ «Хантер» в серийный электрический внедорожник
Чешская компания MW Motors представила мелкосерийный электрический внедорожник Spartan на базе российского УАЗ «Хантер».
Происшествия
МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью
В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь после трех попыток ЭКО
Беременная Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым Забеременеть естественным путем у Леры не получилось, поэтому она прибегла к процедуре ЭКО.
Общество
В небе над Хорватией взорвался метеорит
Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой.
Музыка
Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Футбол
Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко
Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Политика
Назван результат переговоров МВФ с Украиной по новым кредитам
Сам Коломойский в ноябре 2019 года заявлял: «Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время».
Политика
В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
Ответственность за конфликт в Идлибе возложили на Москву
Россия несет ответственность за конфликт в сирийском Идлибе.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.