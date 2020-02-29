Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24". Видеозапись опубликована на канале в Youtube. Украина, как и страны Европы, готова признать причины Второй мировой войны, отметил Пристайко.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ruвчера в 23:28

Украина не будет праздновать День Победы

Московский Комсомолецвчера в 22:09

В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы

РБКвчера в 23:21

Украина отказалась от празднования Дня Победы

РЕН ТВвчера в 23:10

На Украине не собираются праздновать День Победы

RT на русскомвчера в 22:10

Украина отказалась отмечать День Победы

Lenta.ruвчера в 23:26

Власти Украины отказались праздновать День Победы

РИА Новостивчера в 21:25
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Известия 01:06
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Политика

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину оставить Дамаск «один на один» с Анкарой.
Профиль 04:10
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание

REGNUM 00:35
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 19:58
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
REGNUM вчера в 12:45
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 27 февраля в 10:12
Шоу-бизнес

Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.
iReactor вчера в 15:45
Происшествия

На складе овощебазы в Наро-Фоминске произошёл пожар

На складе овощебазы в городе Наро-Фоминске Московской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 00:31
Кино

Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер

Новая газета 03:22
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия вчера в 08:37
Игры

Mundfish выпустила последний тизер Atomic Heart в разрешении 4K и высоком качестве

Разработчики из московской студии Mundfish в описании к видео предупредили, что игра, создаваемая на движке Unreal Engine, всё ещё находится в стадии разработки: запечатлённое в трейлере качество не отражает финальную игру, а все игровые элементы могут быть изменены.
3DNews 03:44
Космос

На Марсе впервые обнаружили сейсмическую активность

Автоматическая межпланетная станция InSight, которая работает на поверхности Марса с конца 2018 года, уже передала в NASA много новой полезной информации о Красной планете.
Shraibikus News 26 февраля в 03:37
Авто

Названы главные новинки авторынка России весной 2020 года

Весной текущего года в России ждут серьезное пополнение и обновление ассортимента продаваемых машин.
Car.ru 03:48
Авто

Чехи превратили УАЗ «Хантер» в серийный электрический внедорожник

Чешская компания MW Motors представила мелкосерийный электрический внедорожник Spartan на базе российского УАЗ «Хантер».
N+1 вчера в 09:42
Происшествия

МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью

В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс". По предварительным данным, упал вертолет Robinson.
Вести.Ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь после трех попыток ЭКО

Беременная Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым Забеременеть естественным путем у Леры не получилось, поэтому она прибегла к процедуре ЭКО.
Вокруг ТВ 27 февраля в 05:50
Общество

В небе над Хорватией взорвался метеорит

Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой.
Ореанда-Новости 04:00
Музыка

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Piter.tv 27 февраля в 06:05
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
Спорт

Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

РИА Новости вчера в 15:28
Футбол

Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

Назван результат переговоров МВФ с Украиной по новым кредитам

Сам Коломойский в ноябре 2019 года заявлял: «Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время».
Украина.ру 03:20
Политика

В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие

Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Коммерсантъ вчера в 13:11
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 09:51
Армия и оружие

Ответственность за конфликт в Идлибе возложили на Москву

Россия несет ответственность за конфликт в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 03:17
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Lenta.ru вчера в 06:23
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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