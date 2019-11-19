Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы. Такое мнение в своем Telegram высказал глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.
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В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

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Минобороны Украины после передачи кораблей назвало Россию агрессором

Телеканал 360°14:48
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Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

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Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
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Происшествия

В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека

Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
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Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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Футбол

Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Газета.Ru 18:26
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Lenta.ru 19:44
Происшествия

В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

ТАСС 06:02
Общество

Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке

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Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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Изуродованная кислотой модель рассказала о своей жизни

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РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд.
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

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Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
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Футбол

Сборная Италии разгромила команду Армении

В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
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Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

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