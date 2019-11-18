Политика
РИА НовостиУкраина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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Глава Минобороны Украины прокомментировал возвращение Россией кораблей Киеву
Национальная служба новостейвчера в 15:21
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МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
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Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
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Россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась минувшей ночью.
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Главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова рассказала в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, что на наши сосуды могут тренироваться из-за скачков давления.
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В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
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Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского
С приходом к власти Владимира Зеленского улучшения ситуации на Украине не произошло.
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Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Армия и оружие
Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море
Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
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РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr
На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
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Переданные Россией катера буксируют в Украину
Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
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Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии
По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Политика
В Минэнерго Украины ответили на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Общество
Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере
Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
Экономика
Forbes назвал лучших работодателей России
Как уточняет Forbes, позиции в рейтинге 50 лучших работодателей России определялись исходя из двух основных критериев: что от компании получают ее сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды).
Политика
Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.