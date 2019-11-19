Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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Минобороны Украины назвало Россию «агрессором» за возврат кораблей

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Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

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Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

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Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
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