Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму. Встречу инициировала Россия по "формуле Арриа". Пренебрежение В российском постпредстве выразили сожаление решением зарубежных коллег.

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Энергетика Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,2K

Авто В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года. 9

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 113

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 54

Общество В России за сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом, погибли 139 человек В России за последние сутки обнаружили 9 434 случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, сообщает оперштаб Москвы.

Общество Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании. 34

Политика Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 632

Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 82

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 10

Здоровье В Прикамье выявлено еще 47 случаев коронавируса На 47 человек увеличилось за минувшие сутки число зараженных COVID-19 в Пермском крае. Общее число зафиксированных случаев достигло 1324. 87

Общество Два новых случая коронавируса зарегистрированы в Республике Крым Два новых случая заражения коронавирусной инфекции зарегистрированы в Республике Крым за минувшие сутки.

Футбол Владикавказский «Спартак» будет расформирован Весь персонал владикавказского «Спартака» будет переведен туда. В сезоне-2019/2020 «Спартак» играл в зоне Юг ПФЛ.