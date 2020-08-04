Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России

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«Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают», — добавил он. Украина приостановила покупку газа в конце 2015 года, хотя была одним из крупнейших его потребителей.
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Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Piter.tv09:18

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Lenta.ru09:05
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Происшествия

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На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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Происшествия

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Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
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Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

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РБК 09:08
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Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО

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Общество

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

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Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
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Здоровье

Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью

Глава ведомства накануне предупреждала, что в эпидсезон в стране ожидается «грипп-незнакомец», от которого жителей России не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие.
Комсомольская правда 08:54
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Экономика

Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
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Кино

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Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

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Экономика

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Аграрии Ростовской области, несмотря на неблагоприятную погоду, собрали 11,68 млн тонн урожая ранних зерновых.
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СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

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Сериал «Охотники» с Аль Пачино был продлен на второй сезон

В конце первого сезона герои выяснили, что Адольф Гитлер жив. Главные роли в сериале играют Аль Пачино, Логан Лерман и Джеррика Хинтон.
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На заводе ГАЗ из-за пожара эвакуировали несколько сотен рабочих

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Шоу-бизнес

Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
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Общество

В Москву может прийти резкое похолодание

В Москве в начале следующей недели ожидается похолодание до +15°C, пишет РИА "Новости" со ссылкой на синоптика метеобюро.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
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Общество

В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митинга

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Экономика

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

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Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
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