Энергетика
Lenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
РИА Новости 10:31
Армия и оружие
Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
Политика
Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс 00:55
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Здоровье
В Туле Алексей Дюмин вручил медикам новые автомобили
Тульская пресса 08:06
Экономика
Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых
Аграрии Ростовской области, несмотря на неблагоприятную погоду, собрали 11,68 млн тонн урожая ранних зерновых.
Известия 02:00
Футбол
Медведев выступил против отставки Прядкина с поста президента РПЛ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
Metaratings 10:30
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Технологии
Слухи: Apple всерьёз заинтересовалась покупкой TikTok
Заметим, что если Apple действительно приобретёт TikTok, то это может стать самой крупной покупкой в истории компании.
3DNews 11:31
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Общество
Дерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ
Действия американских властей в отношении группы "ГАЗ", очередную отсрочку санкций против которой обусловили дистанцированием от Олега Дерипаски, преследуют цель "отжать" бизнес у российских акционеров, считает российский бизнесмен.
Интерфакс 10:05
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Общество
Booking.com уволит 25% персонала из-за пандемии коронавируса
Вашингтон, 4 августа 2020, 15:53 — REGNUM Компания из США Booking Holdings, которая является владельцем онлайн-сервиса по бронированию гостиниц Booking.com, намерена сократить 25% персонала последнего из-за снижения доходов в результате пандемии коронавируса.
REGNUM 08:53
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
РБК: Почти 23% детей в России живут за чертой бедности
Почти 23% детей в России живут за официально установленной чертой бедности.
Деловой квадрат 09:15
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52