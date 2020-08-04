Энергетика
Lenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России
«Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают», — добавил он. Украина приостановила покупку газа в конце 2015 года, хотя была одним из крупнейших его потребителей.
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Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Афиша Daily вчера в 02:06
Наука
Глубоководные удильщики не вырабатывают для спаривания T-клетки
Выяснилось, что при слиянии у рыб-удильщиков не происходит отторжения, поскольку у них нет иммунитета.
Evo-rus.com 10:21
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Политика
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Армия и оружие
130-миллиметровую танковую пушку разработали в Германии
130-миллиметровую гладкоствольную танковую пушку представили разработчики Германии, 1 августа сообщает Naked-Science.
ИА Красная Весна 02 августа в 14:19
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Игры
Повод вернуться в Кустодию: безумная метроидвания Blasphemous получила бесплатное DLC The Stir of Dawn
3DNews 10:15
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию
Власти РФ не уведомили американских дипломатов о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовскую колонию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Ребекки Росс.
Газета.Ru 10:04
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Здоровье
В Башкирии рассказали о новых штаммах коронавируса
Напомним, что в Башкирии за минувшие сутки выявлено 35 новых пациентов с коронавирусом.
Общественная электронная газета 07:45
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Общество
В Воркуте ресторанам и кафе разрешили открыться с 5 августа
Согласно документу, с 5 августа в Воркуте официально разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и других предприятий общественного питания.
Моя Воркута 08:55
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
Происшествия
Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
Здоровье
Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью
Глава ведомства накануне предупреждала, что в эпидсезон в стране ожидается «грипп-незнакомец», от которого жителей России не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие.
Комсомольская правда 08:54
Футбол
ФК «Ростов» заключил мировое соглашение с «Группой Агроком»
Блокнот Ростов-на-Дону 09:17
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24