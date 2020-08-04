Энергетика
Lenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России
«Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают», — добавил он. Украина приостановила покупку газа в конце 2015 года, хотя была одним из крупнейших его потребителей.
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Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
РИА Новости 09:27
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух на перехват норвежского самолета-разведчика над нейтральными водами Баренцева моря.
BFM.ru 11:12
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в результате падения дельтаплана
Можайск, Московская область, 4 августа 2020, 15:46 — REGNUM В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.
REGNUM 08:46
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Авто
Jaguar I-Pace установил рекорд на магистралях России
Иномарке Jaguar I-Pace организовали марафон – проезд из столицы до Воронежа.
Pnzdrive 10:01
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Общество
Booking.com уволит 25% персонала из-за пандемии коронавируса
Вашингтон, 4 августа 2020, 15:53 — REGNUM Компания из США Booking Holdings, которая является владельцем онлайн-сервиса по бронированию гостиниц Booking.com, намерена сократить 25% персонала последнего из-за снижения доходов в результате пандемии коронавируса.
REGNUM 08:53
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Экономика
В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Авто
«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4
Вопрос с легитимностью установки на конкретные авто в настоящее время открыт: как следует из действующего техрегламента, такие изменения должны быть зарегистрированы в ГАИ, если они не указаны в ОТТС. © «Супер-Авто» Сколько будут стоить силовые бамперы, пока неизвестно, но, скорее всего, стоимость будет колебаться в зависимости от наличия декоративного пластика и лебёдки.
CarsWeek.ru вчера в 04:30
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Происшествия
ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр Петербурга. Обыски идут у таможенного брокера «Аривист»
Как сообщает 47news, в «Балтике» сотрудников Главного следственного управления полицейского главка и оперативников Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ заинтересовала группа компаний «Аривист».
Фонтанка.Ру 11:00
Общество
На Украине объявили о распродаже тюрем
На Украине с 6 августа начинается "большая распродажа тюрем", сообщается на сайте Министерства юстиции.
РИА Новости 10:05
Происшествия
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута
В районе порта столицы Ливана произошел мощный взрыв.
BFM.ru 11:24
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35