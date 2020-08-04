Энергетика
Актуальные НовостиУкраина отказалась возобновлять закупки газа у РФ
Украинские власти отказались возобновлять закупки природного газа у России. Государственная компания «Нафтогаз» не планирует заключение сделок, пока Киеву не предложат конкурентноспособные цены и условия.
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Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Политика
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Политика Сегодня вчера в 10:30
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых.
РБК 03:24
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Здоровье
В Челябинской области выявили меньше сотни случаев COVID-19
Непосредственно причиной смерти COVID-19 стал только в одном случае.
Российская газета 03:45
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Энергетика
Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ в августе
Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн тонн нефти в Белоруссию, из них 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу, — сказал Тищенко.
News.ru 03:10
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Футбол
Остон Урунов прибыл в расположение «Спартака»
Вести.Ru вчера в 03:13
Футбол
«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор
Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021.
Bobsoccer 02:20
Здоровье
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заражения COVID-19
В Украине за прошедшие 24 часа выявлено 1271 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Актуальные Новости 02:50
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Происшествия
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Российская газета 04:01
Происшествия
Жертвами взрыва в Бейруте стали почти 80 человек
Взрыв в Бейруте, по данным местного телеканала LBCI, произошел во время сварки в ангаре, где хранилась селитра.
Эхо Москвы 00:34
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век 03 августа в 14:01
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита вчера в 04:28
Армия и оружие
Появилось видео испытаний морской версии тульского ЗПРК «Панцирь-МЕ»
Появилось видео испытаний зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
Первый Тульский 02:32
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20