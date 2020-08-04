Энергетика
Lenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Lenta.ru 02:05
Футбол
Мирзов подарил одежду Кокорину: видео
Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Газета.Ru вчера в 16:59
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Наука
ОНПЗ запускает технологии цифрового контроля безопасности
Омский нефтеперерабатывающий завод внедряет в свое производство технологии цифрового контроля безопасности.
БК55 02:32
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
В Саратовской области труп мужчины пролежал два года в квартире
В Саратовской области в квартире одного из многоэтажных домов был обнаружен труп мужчины, который пролежал там около двух лет.
OAnews 02:24
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов
Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
ТАСС вчера в 21:21
Происшествия
Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными
Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:02
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Общество
Россияне перечислили причины увольнения с работы
Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
Здоровье
Врач рассказала, чем полезен регулярный секс
РИА Новости 01:00
Происшествия
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
Происшествия
К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com вчера в 09:29
Экономика
Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена
Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.
РБК 02:46
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° вчера в 19:40
Здоровье
Онищенко предупредил об опасности компьютерной томографии
Компьютерная томография легких создает высокую лучевую нагрузку на организм, поэтому делать ее нужно только по назначению врача, даже если тест на COVID-19 дал положительный результат.
Городовой вчера в 09:52
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Общество
Какие функции будут у новых электросчетчиков
По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
Вечерний Магадан вчера в 19:12
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков
Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины.
REGNUM 02:43