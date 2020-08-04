Энергетика
Lenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Общество
За сутки в Саратовской области заболели коронавирусом еще 93 человека
За прошедшие сутки ещё у 93 жителей Саратовской области лабораторно подтвердилось инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 02:46
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
РБК 01:44
Энергетика
Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения
РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.
Аргументы недели вчера в 06:01
Армия и оружие
Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин
Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM вчера в 22:30
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шахтер» стал чемпионом Украины, а «Вольфсбруг» занял седьмое место в чемпионате «Германии».
ГЛАС.RU 01:29
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Футбол
«Ростов» представил форму на следующий сезон пародией на фильм «Джентльмены»
Футбольный клуб «Ростов» представил игровую форму на сезон-2020/2021, показав пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
Чемпионат 02:15
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Мишустин едет искать себе место на Дальнем Востоке
Поездка премьера анонсируется, как масштабная проверка «от Анадыря до Благовещенска».
Deita.ru вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире скончались свыше 700 тыс. человек с диагностированным COVID-19, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Европейско-Азиатские новости 01:44
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Гаджеты
Apple представила обновлённый 27-дюймовый iMac
The GEEK вчера в 11:57
Происшествия
Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными
Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:02
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Происшествия
Прокуратура уточнила сумму ущерба от прорыва дамб в Красноярском крае
Природоохранная прокуратура пересчитала размер ущерба рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамб в Красноярском крае осенью 2019 года, который, по уточнённым данным, составил 424 млн рублей.
RT на русском 00:35
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Экономика
«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com вчера в 05:33
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Фигурное катание
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета вчера в 09:52
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
На борту корабля находились астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.
Evo-rus.com 02:05
Шоу-бизнес
Волочкова продаёт купель, чтобы оплатить штрафы из Дивеево
Балерина Анастасия Волочкова решила продать свою знаменитую купель, на которой она не раз садилась на шпагат, чтобы оплатить штрафы за нарушение режима самоизоляции.
News.ru вчера в 22:02