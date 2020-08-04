Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

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