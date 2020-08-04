Энергетика
Lenta.ruУкраина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Футбол
«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ
В финале турнира плей-офф "Фулхэм" в дополнительное время обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1. В составе "дачников" дубль оформил Джо Брайан (105-я и 117-я минуты), у проигравших отличился Хенрик Дальсгор (120+4).
РИА Новости 17:30
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана 09:42
Наука
Дружба с отличниками положительно влияет на успеваемость учащихся
Российские ученые в ходе исследования впервые детально доказали положительное влияние дружбы с отличниками на результаты в учебе студентов и школьников.
Московский Комсомолец в Марий Эл 13:26
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Отмечается, что теплоход задержали первого августа. Находившихся на борту судна пассажиров доставили домой на автобусах.
Evo-rus.com 04:37
Общество
Фирма Novavax заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Результаты испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции оказались успешными, заявили в американской фирме Novavax 4 августа, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 17:00
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Футбол
«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM 10:58
Футбол
Суд оправдал Кокорина и Мамаева, их приговор отменен
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отсидели сроки по скандальному делу, добились своего: Мосгорсуд отменил обвинительный приговор.
Super.ru вчера в 10:05
Футбол
Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.
Чемпионат 16:17
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили вчера в 05:01
Кино
Жан-Клод Ван Дамм сыграет в комедийном боевике Netflix
Культуромания вчера в 08:10
Происшествия
В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски
Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
Peterburg2.ru 12:21
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Происшествия
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия
После мощного взрыва, прогремевшего в Бейруте, столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия.
Известия 17:24
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Общество
На митингах соперницы Лукашенко начались задержания
Акции сторонников соперницы Александра Лукашенко должны были состояться в Слуцке и Солигорске Минской области.
Lenta.ru 12:44