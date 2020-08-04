Украинские власти отказались возобновлять закупки природного газа у России. Государственная компания «Нафтогаз» не планирует заключение сделок, пока Киеву не предложат конкурентноспособные цены и условия.

Экономика Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG. 2

Происшествия Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.

Происшествия В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws. 1

Экономика Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 1K

Экономика Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ» Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант». 7

Общество Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры. 5

Кино «Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.

Экономика Выручка платежного сервиса Square от операций с биткойном выросла на 600% Платежный сервис Square Inc, который основал и возглавляет Джек Дорси, вечером 4 августа сообщил (.pdf), что во втором квартале выручка компании составила $1,92 млрд, что на 64% больше, чем годом ранее.

Футбол «Спартак» сделал предложение действующему чемпиону Европы по футболу Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии уже получил предложение о переходе от руководства "Спартака", пишет издание O Jogo.

Происшествия ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.

Здоровье В Карелии два вылечившихся пациента повторно заразились коронавирусом Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом. 8