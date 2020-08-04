Энергетика
Актуальные НовостиУкраина отказалась возобновлять закупки газа у РФ
Украинские власти отказались возобновлять закупки природного газа у России. Государственная компания «Нафтогаз» не планирует заключение сделок, пока Киеву не предложат конкурентноспособные цены и условия.
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Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG.
Коммерсантъ 07:11
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва
После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.
РБК 07:14
Происшествия
В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws.
RT на русском 04:59
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Экономика
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Кино
«Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского
Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.
Inc-news.ru 07:23
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Игры
«Это не каннибализм»: Activision Blizzard верит в успех Diablo Immortal и своих будущих мобильных игр
3DNews 06:55
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Экономика
Выручка платежного сервиса Square от операций с биткойном выросла на 600%
Платежный сервис Square Inc, который основал и возглавляет Джек Дорси, вечером 4 августа сообщил (.pdf), что во втором квартале выручка компании составила $1,92 млрд, что на 64% больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
РИА Новости 06:40
Футбол
«Спартак» сделал предложение действующему чемпиону Европы по футболу
Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии уже получил предложение о переходе от руководства "Спартака", пишет издание O Jogo.
iReactor 06:07
Политика
Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой
Дональд Трамп отмечает, что администрация не стремится сделать Вашингтон «полицейским» для других государств.
Evo-rus.com 02:47
Происшествия
ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила
Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.
НТВ 04:30
Музыка
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv вчера в 04:50
Здоровье
В Карелии два вылечившихся пациента повторно заразились коронавирусом
Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом.
РБК 07:23
Общество
Взрыв в Бейруте уничтожил почти все запасы зерна в Ливане
При взрыве в порту Бейрута был уничтожен крупнейший в Ливане склад зерна.
Московский Комсомолец 05:50
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16