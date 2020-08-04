Энергетика

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Украинские власти отказались возобновлять закупки природного газа у России. Государственная компания «Нафтогаз» не планирует заключение сделок, пока Киеву не предложат конкурентноспособные цены и условия.
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«Нафтогаз» «возмутился», что Россия не предлагает конкурентные цены на газ

REGNUM07:19

Ананских напомнил Украине о невозможности замены российского газа

ФАНвчера в 13:13

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Piter.tvвчера в 09:18

В «Нафтогазе» ждут, когда «Газпром» предложит хорошие цены на газ

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Украина не собирается возобновлять закупки российского газа

ГЛАС.RUвчера в 10:22

Украина отказалась от российского газа

Рамблервчера в 13:01

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Lenta.ruвчера в 09:05
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Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG.
Коммерсантъ 07:11
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей

Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

РБК 07:12
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Происшествия

Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.
РБК 07:14
Происшествия

В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. Об этом сообщил портал LBCI Nеws.
RT на русском 04:59
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Экономика

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
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Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
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Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
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Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM вчера в 04:23
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
10
Происшествия

Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка

Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
17
Общество

Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
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Кино

«Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского

Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.
Inc-news.ru 07:23
Общество

Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней

В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
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Игры

«Это не каннибализм»: Activision Blizzard верит в успех Diablo Immortal и своих будущих мобильных игр

3DNews 06:55
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Экономика

Выручка платежного сервиса Square от операций с биткойном выросла на 600%

Платежный сервис Square Inc, который основал и возглавляет Джек Дорси, вечером 4 августа сообщил (.pdf), что во втором квартале выручка компании составила $1,92 млрд, что на 64% больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия

В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

РИА Новости 06:40
Футбол

«Спартак» сделал предложение действующему чемпиону Европы по футболу

Победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии уже получил предложение о переходе от руководства "Спартака", пишет издание O Jogo.
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Политика

Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой

Дональд Трамп отмечает, что администрация не стремится сделать Вашингтон «полицейским» для других государств.
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Происшествия

ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила

Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.
НТВ 04:30
Музыка

Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv вчера в 04:50
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Здоровье

В Карелии два вылечившихся пациента повторно заразились коронавирусом

Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом.
РБК 07:23
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Общество

Взрыв в Бейруте уничтожил почти все запасы зерна в Ливане

При взрыве в порту Бейрута был уничтожен крупнейший в Ливане склад зерна.
Московский Комсомолец 05:50
Фигурное катание

ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса

CT news вчера в 14:16
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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