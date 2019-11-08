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Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают. Такое мнение высказал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал Витренко на своей странице в Facebook.RT на русском05:59
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В Нафтогазе предложили Газпрому начать с чистого листа, но со старыми бумагами
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