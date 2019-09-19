Экономика
News.ruУкраина откажется от мелких монет
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Речь идёт о денежных знаках номиналом одна, две и пять копеек. Кроме того, из оборота постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которыми пока можно будет расплатиться, сообщает Национальный банк страны.
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Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14
Экономика
Россияне продолжили экономить и покупать более дешевые товары
Россияне продолжают экономить и отдают предпочтение более дешевым товарам из-за того, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают.
Forbes 04:11
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Шоу-бизнес
Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru 04:18
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
Семейная жизнь в однокомнатной квартире может привести к нервным расстройствам и набору лишнего веса.
News.ru 21:08
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Авто
Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет
Кстати, в прошлом Land Rover уже выпускал открытые версии Defender с мягким верхом, поэтому возрожденная модель смотрится вполне органично.
110km.ru 16 сентября в 17:33
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Армия и оружие
Почти 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
ТК Звезда 18:45
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Шоу-бизнес
Видео Петра Чернышева из больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк
По слухам, мужчина пришел навестить жену Анастасию Заворотнюк. Родные и близкие актрисы проводят все время в столичной клинике.
Комсомольская правда 17 сентября в 10:45
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Наука
Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды
Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.
Naked Science 12:29