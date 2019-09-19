Экономика

News.ruNews.ruУкраина откажется от мелких монет

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Речь идёт о денежных знаках номиналом одна, две и пять копеек. Кроме того, из оборота постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которыми пока можно будет расплатиться, сообщает Национальный банк страны.
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