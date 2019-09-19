Экономика
News.ruУкраина откажется от мелких монет
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Речь идёт о денежных знаках номиналом одна, две и пять копеек. Кроме того, из оборота постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которыми пока можно будет расплатиться, сообщает Национальный банк страны.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:11, Вашингтон
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Lenta.ru вчера в 05:55
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Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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Ореанда-Новости вчера в 11:58
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У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
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Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru вчера в 12:50
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
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РИА Новости вчера в 06:36
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Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия вчера в 12:07
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
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«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
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В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
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RT на русском 00:14
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Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
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Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
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Кино
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