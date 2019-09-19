Экономика
News.ruУкраина откажется от мелких монет
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Речь идёт о денежных знаках номиналом одна, две и пять копеек. Кроме того, из оборота постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которыми пока можно будет расплатиться, сообщает Национальный банк страны.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:37, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Политика
Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС 17:03
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета составила более семи часов.
ТК Звезда 17 сентября в 13:42
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Политика
Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»
Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».
Коммерсантъ 17:24
Политика
Президент Эстонии: Европа устала от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.
Газета.Ru 05:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Общество
Одиночные пикеты проходят в поддержку актера Павла Устинова
Одиночные пикеты в поддержку осужденного актера Павла Устинова проходят у здания администрации президента.
Православие и Мир вчера в 05:50
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Экономика
Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.
РБК вчера в 06:15
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ
В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.
Профиль 17 сентября в 05:34
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Экономика
Банкротам простят долги по штрафам ГИБДД
Как известно, процедура банкротства может быть применена и к физическим лицам, попавшим в долговую яму.
Автомобили.ру вчера в 03:01
Наука
Ученые впервые воссоздали облик денисовца с помощью ДНК
Машины и Механизмы 15:19
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Происшествия
В Омской области подростки изнасиловали 14-летнюю девочку
Девочка возвращалась домой, в это время на нее напали подростки в возрасте 13,14 и 15 лет, затащили в безлюдное место и изнасиловали.
9111.ru 07:41
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52