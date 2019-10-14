Политика
Утро.ruУкраина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
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Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б.
— Вадим Пристайко, украинский политикВзгляд.ру 13:43
с чего всё началось
Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.Ведомости09:05
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В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
Комсомольская правда06:45
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Политика
Власти Эквадора аннулировали указ об отмене субсидий на топливо
Жители Эквадора добились отмены указа правительства о прекращении топливных субсидий.
Общественное телевидение России 03:35
Происшествия
В Подмосковье напали на чемпионку мира и Европы по боксу
В Одинцово мужчина напал на серебряного призера Олимпийских игр, многократную чемпионку мира и Европы по боксу Софью Очигаву.
РБК 14:26
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Музыка
Анастасия Бадьина из Саянска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»
Глагол. Иркутское обозрение 12 октября в 00:28
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья
Самое дешевое жилье – в Воронежской области и Башкирии, где однокомнатная квартира в среднем обойдется в 8,5 тысячи рублей, отмечается в сообщении.
Вести.Ru 09:25
Общество
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Здоровье
Медведев дал поручения регионам по национальным проектам
Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 17:01
Шоу-бизнес
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Телепрограмма 02:00
Армия и оружие
Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 20:00
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс 21:19
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ 17:54
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
3DNews 15:49
Армия и оружие
NYT: США не смогли вывезти из Сирии 50 особо опасных террористов ИГ
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что Вашингтон успел вывезти из района боевых действий наиболее опасных террористов.
ГЛАС.RU 02:25
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Экономика
Счетная палата сочла нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.
Московский Комсомолец 08:04
Политика
США ввели санкции против Турции и отправляют делегацию в Анкару
Возможные активы в США будут заморожены. Турецким министрам въезд в Соединенные Штаты теперь запрещен.
Эхо Москвы 20:12
Армия и оружие
Американский эсминец «Портер» вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, он взят на сопровождение Черноморским флотом России.
Радио Sputnik 12 октября в 14:09
Политика
«Барселона» выступила в поддержку арестованных лидеров Каталонии
ФК «Барселона» поддержал арестованных лидеров Каталонии на своем официальном сайте.
ProstoProSport 05:46
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 11:47