с чего всё началось

Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б.

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

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