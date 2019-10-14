Политика

Утро.ruУтро.ruУкраина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
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Вадим Пристайко
Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б.
— Вадим Пристайко, украинский политикВзгляд.ру 13:43
с чего всё началось
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 агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
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