Политика
Утро.ruУкраина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
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Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б.
— Вадим Пристайко, украинский политикВзгляд.ру 13:43
с чего всё началось
Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.Ведомости09:05
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Планы Владимира Зеленского по Донбассу вызывают сопротивление, но не угрожают ему самому
Коммерсантъвчера в 12:51
В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
Комсомольская правда06:45
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МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
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Газета.Ru 15:00
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области
Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
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Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
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Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы даже думать о возможности военного конфликта между РФ и Турцией в Сирии.
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URA.Ru вчера в 03:02
Единоборства
Украинский боксер Усик победил в первом бою в супертяжелом весе
Олимпийский чемпион 2012 года, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории.
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Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
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Одиннадцать лет в обед: социальные вычеты обесценились в 2,5 раза
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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
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Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
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Пропавшая на читинском вокзале женщина за месяц не вернулась домой
Страдающая психическим заболеванием 30-летняя Марина Савельева, 17 сентября пропавшая из зала ожидания вокзала Читы, до сих пор не вернулась домой, сообщается 14 октября в группе Поискового отряда имени Кости Долгова.
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