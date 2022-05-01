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Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области

Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Взгляд.ру
Российские военные заняли всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости
Военная операция на Украине началась 24 февраля.
РИА Новости
В регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радио.
РИА Новости

Подробнее о событии

Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области
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Советник главы Крыма Крючков: Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи
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