Взгляд.руУкраина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской областиУкраина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Взгляд.руРоссийские военные заняли всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области.РИА НовостиВоенная операция на Украине началась 24 февраля.РИА НовостиВ регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радио.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваМолваA42.RUФАНБлокнот.руТелеканал 360°RT на русскомЦентральная Служба НовостейNews of RussiaПрофильКомсомольская правдаИА Красная ВеснаПолитика СегодняDaily StormГазета.RuНациональная служба новостейТК ЗвездаREGNUMПодробнее о событииУкраина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской областиВзгляд.ру03:13Советник главы Крыма Крючков: Украина отключила Херсонскую область от мобильной связиРИА Новости02:29Самое цитируемоеУкраина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернетаRT на русском03:12В Крыму заявили, что Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и СетиРЕН ТВ02:28Крючков: Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернетаМосковский Комсомолец02:48Киев отключил мобильную связь и интернет в Херсонской областиLenta.ru02:39Украина отключила мобильную связь и интернет на территории Херсонской областиТАСС03:02Киев отключил мобильную связь и интернет на юге Украины, включая часть ЗапорожьяРИА Новости02:51Показать ещёОценить1,1KПоделиться