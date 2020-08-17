Jaguar нацелен на создание водородных внедорожников к 2030 году

Если исследовательская работа, известная как Project Zeus, окажется успешной, технология водородного топлива, скорее всего, будет готова к производственному использованию примерно к моменту появления Range Rover Evoque следующего поколения в середине 2020-х годов, а затем будет использоваться для версии с нулевым уровнем выбросов для более крупных моделей в будущем.