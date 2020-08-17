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BFM.ru
BFM.ru

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев оценит перспективы белорусско-украинских отношений в новой реальности, отмечает ТАСС.В источнике
Дмитрий Кулеба
Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.
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РИА Новости

Украина отозвала посла из Белоруссии для консультаций

РИА Новости10:23
RT на русском

МИД Украины впервые вызвал посла в Минске для консультаций

RT на русском09:45
РБК

Украина отозвала своего посла из Минска после освобождения россиян

РБК09:58
Газета.Ru

МИД Украины впервые отзывает посла в Белоруссии на консультации

Газета.Ru09:56
Коммерсантъ

Украина отозвала посла из Минска на консультации

Коммерсантъ09:49
Комсомольская правда

Украина отозвала своего посла из Минска

Комсомольская правда09:48
ТАСС

Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций

ТАСС10:03

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Jaguar нацелен на создание водородных внедорожников к 2030 году

Если исследовательская работа, известная как Project Zeus, окажется успешной, технология водородного топлива, скорее всего, будет готова к производственному использованию примерно к моменту появления Range Rover Evoque следующего поколения в середине 2020-х годов, а затем будет использоваться для версии с нулевым уровнем выбросов для более крупных моделей в будущем.
Про Кроссоверы09:35

«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента.
РБК10:23
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