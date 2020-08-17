Украина отозвала посла в Белоруссии
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Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев оценит перспективы белорусско-украинских отношений в новой реальности, отмечает ТАСС.В источнике
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