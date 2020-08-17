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BFM.ru
BFM.ru

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев оценит перспективы белорусско-украинских отношений в новой реальности, отмечает ТАСС.В источнике
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Газета.Ru

МИД Украины впервые отзывает посла в Белоруссии на консультации

Газета.Ru09:56
ТАСС

Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций

ТАСС10:03
РБК

Украина отозвала своего посла из Минска после освобождения россиян

РБК09:58
РИА Новости

Украина отозвала посла из Белоруссии

РИА Новости10:23
Коммерсантъ

Украина отозвала посла из Минска на консультации

Коммерсантъ09:49
Комсомольская правда

Украина отозвала своего посла из Минска

Комсомольская правда09:48
RT на русском

МИД Украины впервые вызвал посла в Минске для консультаций

RT на русском09:45

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ18:13
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
CT news11:35
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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