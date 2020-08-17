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BFM.ru
BFM.ru

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев оценит перспективы белорусско-украинских отношений в новой реальности, отмечает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Украина отозвала своего посла из Минска после освобождения россиян

РБК09:58
РИА Новости

Украина отозвала посла из Белоруссии

РИА Новости10:23
ТАСС

Киев отозвал посла из Белоруссии для консультаций

ТАСС10:03
Газета.Ru

Киев отозвал посла из Минска из-за освобождения россиян

Газета.Ru12:12
Коммерсантъ

Украина отозвала посла из Минска на консультации

Коммерсантъ09:49
Комсомольская правда

Украина отозвала своего посла из Минска

Комсомольская правда09:48
RT на русском

МИД Украины впервые вызвал посла в Минске для консультаций

RT на русском09:45

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
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В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38
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