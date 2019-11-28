Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

В Киеве назвали три вопроса для саммита в «нормандском формате»

РБК10:17

В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже

RT на русском05:08

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

РИА Новости09:46

Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»

Lenta.ru09:04

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Известия07:30

В Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже

Газета.Ru07:06

В Киеве назвали главные вопросы саммита в «нормандском формате»

Московский Комсомолец09:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru 05:33
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 26 ноября в 05:35
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Вечерний курьер 08:40
Армия и оружие

У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике

Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Ruposters.ru 10:14
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 11:33
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул компанию

REGNUM 12:59
Общество

Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".
Газета.Ru вчера в 06:18
Экономика

В России предложили объявить кредитную амнистию

Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Первоисточник вчера в 08:00
Общество

Рогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач.
Lenta.ru 11:29
Армия и оружие

В Арктике начинает работать новейший радар «Резонанс-Н»

Назаренко добавил, что на текущий момент в распоряжение армии России поступили четыре локатора «Резонанс-Н», завершается изготовление пятого.
Военное дело 08:54
Авто

Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений

Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Новые автомобили 01:56
Политика

На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
РИА Новости вчера в 11:03
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Авто

Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»

На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Тарантас Ньюс 02:28
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Политика

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО - постпред РФ.
ТАСС 12:54
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Культура

Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году

32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Эхо Москвы 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное