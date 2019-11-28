Политика
РИА НовостиУкраина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Общество
Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".
Экономика
В России предложили объявить кредитную амнистию
Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Общество
Рогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач.
Армия и оружие
В Арктике начинает работать новейший радар «Резонанс-Н»
Назаренко добавил, что на текущий момент в распоряжение армии России поступили четыре локатора «Резонанс-Н», завершается изготовление пятого.
Авто
Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений
Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Политика
На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России
Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Авто
Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»
На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Политика
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО - постпред РФ.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Культура
Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году
32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.