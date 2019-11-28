Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

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