Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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В Киеве назвали три вопроса для саммита в «нормандском формате»

РБК10:17

В Киеве назвали главные вопросы саммита в «нормандском формате»

Московский Комсомолец09:53

В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже

RT на русском05:08

Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»

Lenta.ru09:04

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Известия07:30

В Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже

Газета.Ru07:06

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

РИА Новости09:46
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

Вести.Ru 03:35
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Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»

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REGNUM вчера в 06:12
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Армия и оружие

Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
RT на русском 10:25
Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
News.ru вчера в 14:31
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Армия и оружие

CША обвинили Россию в помощи Сирии в сокрытии использования химоружия

Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд считает, что Россия помогала Сирии скрывать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года.
ТАСС 10:10
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Общество

Россиян ждут 2 двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря.
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Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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Происшествия

На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

ТАСС 09:31
Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 11:48
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
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Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
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Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

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Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

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Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
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В Петербурге экологи атаковали судно с 600 тоннами «урановых хвостов»

Прибывший из Германии контейнеровоз «Михаил Дудин», находящийся в настоящее время в порту Санкт-Петербурга, был атакован ранее беспилотными летающими аппаратами экологов.
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Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 11:31
Общество

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
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Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
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