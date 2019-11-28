Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

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Армия и оружие CША обвинили Россию в помощи Сирии в сокрытии использования химоружия Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд считает, что Россия помогала Сирии скрывать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года.

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