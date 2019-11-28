Политика

Политика СегодняПолитика СегодняУкраина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных. По его словам, речь идет о сотнях людей, которые находятся в плену.
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В Киеве назвали главные вопросы саммита в «нормандском формате»

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Киев назвал три вопроса для «нормандского» саммита

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Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»

Lenta.ru09:04

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

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В Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже

Газета.Ru07:06

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

РИА Новости09:46

В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже

RT на русском05:08
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Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
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«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской

26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Lenta.ru 02:32
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Единоборства

Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:41
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
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Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
Газета.Ru 09:55
Политика

Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
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Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
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Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
РБК 09:46
Культура

Композитор «Симпсонов» рассказал о возможном закрытии сериала

31-й сезон культового мультсериала «Симпсоны» может стать последним.
Культуромания 10:13
Общество

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 10:16
Политика

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
РБК 08:14
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК 03:14
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