Политика
Политика СегодняУкраина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных. По его словам, речь идет о сотнях людей, которые находятся в плену.
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Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской
26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Единоборства
Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Политика
Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
Культура
Композитор «Симпсонов» рассказал о возможном закрытии сериала
31-й сезон культового мультсериала «Симпсоны» может стать последним.
Общество
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.