Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВУкраина переплатила $1,5 млрд за реверс газа

Верховная рада Украины озвучила убытки из-за реверса газа из Европы. Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
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Ущерб от поступающего по реверсу газа посчитали в Раде

Газета.Ru07:57

В Верховной раде подсчитали убыток от реверса газа

Московский Комсомолец07:29

Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде

REGNUM07:36

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RT на русском08:40

В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ

Взгляд.ру07:25

В Верховной раде Украины заявили о миллиардной переплате за газ из Европы

News.ru07:25

В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

ТАСС07:18
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Для ракетного комплекса «Кинжал» расширят аэродромную сеть

Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
РИА Новости 16:14
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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РБК 07:16
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

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Происшествия

Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной

РБК 08:36
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
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Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру 14:45
Наука

Грипп снизил вероятность заболеть простудой

Британские ученые выяснили, что простуда и грипп мешают друг другу заражать людей.
МедиаПоток 01:45
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Политика

Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом

REGNUM 11:27
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Энергетика

«Газпрому» стало выгодно остановить украинский транзит. На зиму

Эксперты полагают, что «Газпрому» стало выгодно остановить транзит через Украину на несколько месяцев.
Евразия Daily 10:04
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Политика

Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
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Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»

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Samsung выпустит смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

Например, по данным Launch Studio, Samsung Galaxy Note10 Lite станет первым смартфоном производителя, который получит поддержку стандарта беспроводной коммуникации Bluetooth 5.1.
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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

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Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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В Париже начались протесты против пенсионной реформы

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

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