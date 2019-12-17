Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВУкраина переплатила $1,5 млрд за реверс газа

Верховная рада Украины озвучила убытки из-за реверса газа из Европы. Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
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Ущерб от поступающего по реверсу газа посчитали в Раде

Газета.Ru07:57

Джабаров оценил слова депутата Рады о переплате Киевом за реверс газа

RT на русском08:40

В Верховной раде Украины заявили о миллиардной переплате за газ из Европы

News.ru07:25

В Верховной раде подсчитали убыток от реверса газа

Московский Комсомолец07:29

В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ

Взгляд.ру07:25

Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде

REGNUM07:36

В Раде заявили, что Украина переплатила $1,5 млрд за поступающий по реверсу газ

ТАСС07:18
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Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»

Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
ODDS.ru 12:37
Энергетика

«Газпрому» стало выгодно остановить украинский транзит. На зиму

Эксперты полагают, что «Газпрому» стало выгодно остановить транзит через Украину на несколько месяцев.
Евразия Daily 10:04
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Армия и оружие

Уничтожить целую страну: эксперт оценил мощь ракеты «Воевода»

РЕН ТВ 17:36
Армия и оружие

В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Известия 18:11
Общество

Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Известия вчера в 07:37
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru 04:48
Политика

Советник президента Польши назвал смехотворными претензии к России по Крыму

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Витольд Модзелевский в своей новой книге назвал американцев болванами, а претензии к России по поводу Крыма – смехотворными, пишет Gazeta Prawna.
Взгляд.ру 13:56
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти.
РЕН ТВ 14 декабря в 23:55
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 13:12
Политика

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском 14:05
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 15 декабря в 08:56
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
RT на русском 08:49
Культура

Первый канал покажет четвёртый сезон сериала «Нюхач»

Северная неделя вчера в 06:06
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
Общество

Медведев призвал решить проблему обеспечения детей-сирот жильем

Предоставлять жильё должны регионы, денег у многих не хватает. Помощь из федерального бюджета со следующего года будет заметно увеличена.
ТВ Центр 14:20
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Кино

В сеть выложили новый трейлер мультфильма студии Pixar «Вперёд»

Disney и Pixar выложили в сеть новый трейлер предстоящего мультфильма «Вперёд» (Onward).
REGNUM 12:17
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
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